Luis Galdames, presidente de Deportes Copiapó: “Jugar la liguilla es inviable”

El presidente de Deportes Copiapó, Luis Galdames, conversó con “Los Tenores” tras la presentación de una carta a la ANFP en la que se exige el cupo directo a la Primera División 2022.

“Acá en Copiapó es un caos. Estamos en desventaja total si el partido se programa, los jugadores están pensando en cualquier cosa. Con los abogados estudiamos los pasos a seguir si la petición no es aceptada”, planteó el directivo, quien cuestionó la idea del directorio en Quilin de haber postergado indefinidamente la liguilla de promoción.

“El partido debería haberse jugado. Tienen las fechas de la Supercopa y el torneo, pero los jugadores de Copiapó no saben a dónde ir. Jugar la liguilla es inviable. No podemos contratar ni despedir a nadie porque se tiene que jugar con los que hayan estado en la temporada. Los jugadores están amarrados”, explicó Luis Galdames, quien insistió en cuanto a la incapacidad que tienen como club de jugar la llave si es que se termina programando.

“Está más que claro el daño que hemos sufrido, el fair play no se cumple. No estamos lejos de pedir lo que corresponde por todo lo que ha pasado. Hay equipos que ya volvieron a entrenar tras su descanso y nosotros estamos totalmente inciertos“, apuntó.

Luis Galdames y el papel de “víctima” de Deportes Copiapó

Respecto a si hay un afán por perjudicar directamente al club, el mandamás del “León de Atacama” descartó algún tipo de persecución en su contra y señaló a Huachipato y Universidad de Chile como factores decisivos.

“Si estos clubes no hubieran estado involucrados en el descenso, esta denuncia no hubiera pasado. No es algo contra Copiapó, creo. Somos sólo víctimas de esta situación. Hemos hecho las cosas bien, la ciudad está ilusionada (…) Esto no va a terminar si no se cambian los estatutos y se ponen fechas para los reclamos””, insistió, a la vez que criticó que Victoriano Cerda y Pablo Milad tengan detalles de la decisión en torno a la suspensión de la liguilla y que ellos no han recibido.

“Nadie ha visto el fallo, ¿cómo puede saber el presidente de Huachipato y el de la ANFP ese antecedente y no nosotros, que estamos directamente involucrados?, cuestionó el directivo.

Finalmente, aseguró que si deben presentarse en caso que sí se programe la liguilla, se harán presentes en cancha. “No queremos que nos pase lo de Vallenar, que no se presentó a una definición. Nosotros nos presentaremos si hay que hacerlo, pero estamos en desventaja“, cerró.