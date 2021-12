Nicolás Peranic: “No creo que se haya querido sacar ventajas, a Melipilla le cuesta todo”

El ahora exarquero de Deportes Melipilla, Nicolás Peranic, conversó con “Los Tenores” desde Argentina tras el fallo que dejó al equipo metropolitano como expulsado de fútbol profesional.

“La sensación es de mucha pena y bronca con el fallo. Faltando un mes para el final del torneo, nos enteramos de estas denuncias. No escuché a nadie decir que Deportes Melipilla recibió casi la mitad de dinero que el resto de las instituciones. La peleamos para dejar al equipo en Primera y que pase algo así molesta”, planteó el jugador de 36 años.

“Este tipo de decisiones atenta contra la competitividad del torneo. Si no puedes conseguir las cosas en la cancha, puedes buscar otras formas para lograrlo. No me gustaría estar en los zapatos de quienes aún no saben si estarán en la promoción”, insistió Nicolás Peranic, que cuestionó la forma en que se dieron las cosas para el club.

“Me da pena que al club se lo juzga por temporadas pasadas, no por ahora. Me da impotencia y lo siento injusto. Así, los clubes se van a dedicar a tener abogados para zafar de malos resultados. No creo que se haya querido sacar ventajas, a Melipilla le cuesta todo“, explicó.

Nicolás Peranic y su futuro deportivo

El arquero trasandino terminó su contrato ya con Deportes Melipilla pero no quedó ajeno a lo que ha ocurrido en las últimas horas con el club. “Me veo en la obligación de defender a la institución. Se han dicho muchas cosas, de que amenazaron gente o que son mafiosos. Si los conoces, te das cuenta que no matan ni una mosca”, puntualizó, a la vez que cuestionó las palabras del denunciante del caso, el ex gerente deportivo del club, Gino Valentini.

“Cuando Valentini hizo sus declaraciones, entendimos que debíamos contestarle una vez que terminó el torneo para desmentirlo. Nunca recibí dineros ni tengo conocimiento que otro compañero lo haya recibido. Tendrá que hacerse cargo de lo que dijo. Me molestó porque fue una persona a la cual muchos de mis compañeros, incluido yo, lo hemos ayudado, y que salga a decir esas cosas ya es tema de él”, sentenció.

Al margen de lo que ha ocurrido, su nombre ha sonado para reforzar a Unión Española, algo que no descartó. “Hay ofertas e intereses. No quiero quemar nada. Seguro estos días espero tener novedades para salir de esta incertidumbre. Estamos en eso”, cerró el deportista.