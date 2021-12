El covid-19 dejó a Ben Brereton y el Blackburn Rovers sin Boxing Day

Todo estaba programado para que Ben Brereton tuviera la opción este domingo de disputar el Boxing Day pero correspondiente a la fecha 24 de la Championship, el ascenso en Inglaterra.

Sin embargo, tanto el delantero chileno como sus compañeros del Blackburn Rovers “se quedaron con las ganas” pues, horas antes de su visita al Hull City, el duelo se suspendió.

“El nivel de casos positivos de covid-19 es tal en nuestro plantel que no podemos saltar al campo con el número requerido de jugadores para un partido“, apuntaron en Hull City a través de sus redes sociales, por lo que Ben Brereton no tendrá acción en el Boxing Day.

Blackburn Rovers apuntaba a quedar como líder de la Championship, pero el explosivo aumento de casos de coronavirus en Inglaterra afectó el normal funcionamiento de la competencia.

Today’s match has been postponed due to positive Covid-19 cases in our squad, so we are unable to field the required number of players for the game.

We apologise to both sets of fans for the inconvenience caused by the late notice.

More details to follow.#hcafc | #theTigers pic.twitter.com/RK3tMcIcOy

— Hull City (@HullCity) December 26, 2021