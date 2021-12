Jorge Sampaoli estalló contra el arbitraje y terminó a los insultos: “Pelotudo de m…”

Jorge Sampaoli volvió a protagonizar un polémico momento en Francia, esta vez, en el empate de su equipo Olympique de Marsella 1-1 contra Stade de Reims, partido que se disputó este miércoles por la fecha 19 de la Ligue 1.

Al minuto 70, el técnico argentino explotó contra el arbitraje luego de recibir una tarjeta amarilla por parte del juez principal Francois Letexier. Tras ser amonestado, el casildense no se guardó nada y arremetió en contra el colegiado por medio de duros insultos.

“¿Qué mierda dices, pelotudo? ¿Por qué me sacas amarilla? Tú lo llamaste, pelotudo de mierda. ¿Qué me sacas amarilla?”, reclamó el ex DT de la Selección chilena al cuarto árbitro.

Con este empate, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli de momento quedó en el tercer puesto de la tabla de posiciones en la Ligue 1 de Francia con 33 puntos, a 13 unidades del puntero exclusivo del campeonato, PSG.