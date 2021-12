Palmeiras reveló preocupante razón por la cual no ficharon a Valber Huerta

Valber Huerta volverá a defender la camiseta de Universidad Católica el 2022 tras su fallido fichaje al Palmeiras. El chileno viajó a Brasil y tenía todo acordado para sumarse al actual bicampeón de Copa Libertadores, pero no pasó los exámenes médicos y tuvo que regresar a Chile.

En tanto, desde el “Verdao” se refirieron a la frustrada incorporación del zaguero nacional y revelaron sus razones. Osório Furlan Júnior, miembro del Consejo Deliberativo del equipo brasileño, explicó a La Tercera que Huerta tiene una artrosis.

“El cuerpo médico del club nos comunicó que el chileno no había pasado los exámenes. Según los que no dijeron tiene una artrosis en una de las rodillas. En ese sentido, la contratación del chileno no se produjo porque nuestros médicos detectaron una posible futura lesión”, señaló Osório Furlan Júnior.

Además, el miembro del Consejo Deliberativo del Palmeiras fue tajante con el caso de Valber Huerta y aseguró que “ya no hay opciones de reactivar la operación. Es definitivo”

“El club tiene la mejor tecnología de Latinoamérica y nuestros profesionales tienen las herramientas correctas para detectar futuros problemas físicos de los jugadores. Eso fue lo que diagnosticaron a Huerta y en base a esa información se tomó la decisión”, sentenció.