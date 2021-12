Champions League Femenina: Tiane Endler y el Lyon conocieron a su rival por los cuartos de final

Durante la jornada de este lunes, se llevó a cabo el sorteo de las llaves por los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina, torneo en donde la chilena Christiane Endler sigue en competencia por el título con el Olympique de Lyon.

El equipo de la arquera nacional, que terminó en el primer lugar del Grupo D, se medirá en la ronda de los ocho mejores contra la Juventus, cuadro que salió segundo en el Grupo A.

En las otras llaves, el PSG, exclub de Tiane Endler, se enfrentará ante Bayer Múnich, Arsenal se medirá frente al Wolfsburgo y habrá clásico español por el cruce entre Real Madrid y Barcelona, actual campeón del certamen europeo.

Los duelos de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina se disputarán entre el 22 y 23 de marzo del 2022, mientras que las revanchas se jugarán entre el 30 y 31 del mismo mes.

Cabe destacar que la gran final del torneo europeo en su categoría femenina se desarrollará en el Juventus Stadium de Turín, Italia.

😍🍿 The quarter-final & semi-final draw results are in!

Which final eight clash has caught your 👀?#UWCL | #UWCLdraw

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2021