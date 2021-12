Ben Brereton otra vez es figura: marcó un doblete en goleada del Blackburn Rovers ante Birmingham

Ben Brereton sigue más encendido que nunca en Inglaterra, ya que este sábado el delantero se despachó un doblete en la goleada 4-0 del Blackburn Rovers ante Birmingham City por la fecha 23 de la Championship inglesa.

El equipo de “Big Ben” arrancó ganando el encuentro tempranamente con anotación de John Buckley al minuto 6. Luego, Reda Khadra amplió el marcador a los 52′ del segundo tiempo.

Los dueños de casa siguieron buscando el tercer gol y lo consiguieron a través del delantero de La Roja a los 60′. Tras un cobro penal, Brereton pidió el balón y no falló desde los doce pasos definiendo al palo izquierdo para decretar el 3-0 momentáneo.

La noche prendida de Ben Brereton continuó, puesto que al minuto 79′ el atacante se impuso en el área rival para conectar un rebote tras un centro y sellar el 4-0 final.

Con este doblete, el seleccionado nacional llegó a los 19 goles esta temporada en la Championship inglesa, consolidando el mejor año de su carrera futbolística.

Por su parte, Blackburn Rovers alcanzó una increíble racha de siete partidos sin perder con cinco victorias consecutivas, con lo cual se mantienen de momento en el tercer puesto con 42 puntos.

@benbreo makes it 3-0 for 3 points to move 3rd #Rovers are going up pic.twitter.com/YWHF3dtsu2

— Laura (@BrumGPA) December 18, 2021