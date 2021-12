Ben Brereton Díaz: “Es genial compartir con Sánchez y Vidal, pero trato de mantener los pies sobre la tierra”

El delantero del Blackburn Rovers y la selección chilena, Ben Brereton Díaz, sigue generando ruido en el mercado de pases del fútbol europeo.

Al posible interés por él del Leeds United, Brighton y Sevilla, según “Hammer News”, el West Ham United también estaría interesado en el atacante nacional.

En paralelo, Ben Brereton Díaz conversó con el medio inglés Talk Sports respecto a cómo llegó a defender a la Roja. “A fines de la temporada pasada con Blackburn me preguntaron si me interesaba jugar por Chile y ha sido una gran experiencia tomar esa decisión, me ha permitido incrementar mi nivel, mi mamá está feliz, disfruto cada momento y ha sido brillante para mi”, aseguró.

El balance de Ben Brereton Díaz

Quien deslumbra con sus números en la Championship, con 17 goles en 22 fechas, se mantiene tranquilo pese al hecho de compartir camarín con destacados del fútbol europeo como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

“Es genial compartir con jugadores tan buenos como ellos, pero trato de mantener los pies sobre la tierra y disfrutar cada minuto en cancha, tanto por la selección como por Blackburn Rovers”, planteó el delantero de 22 años, quien afrontó las bromas por los comerciales que ha grabado en Chile.

“No sé si eso me hace una superestrella, pero hacer un par de comerciales es algo que nunca había hecho antes. Lo disfrute. Algunas palabras palabras en español son algo difíciles pero pude hacerlo de buena manera”, sentenció “Big Ben”.

Mañana sábado, tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando su racha goleadora pues al mediodía de Chile, con Blackburn Rovers, recibirá al Birmingham por la fecha 23 del ascenso en Inglaterra.