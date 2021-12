Los sueños de Marcelino Núñez: “Quiero tener una buena Libertadores con Católica y clasificar al Mundial”

Una de las figuras del exitoso 2021 de Universidad Católica es Marcelino Núñez y el volante no sólo suma el reconocimiento del medio por su nivel sino también dichos trofeos se extienden a otros ámbitos.

Esto porque el volante fue condecorado como el mejor deportista del año en su comuna natal, Colina, instancia en la que conversó con ADN Deportes. “Muy contento por ser uno de los mejores de mi comuna. Es lindo que te premien por lo que a uno le gusta y salir de Colina”, apuntó el jugador formado en el cuadro cruzado.

“Ha sido un sueño. Nunca me imaginé que iba a empezar mi carrera con un tetracampeonato, la Supercopa y la selección. Y luego el tetracampeonato y la otra Supercopa. Me gustaría seguir trabajando para ganar más cosas”, recalcó Marcelino Nuñez, quien destacó la trascendencia de su participación con la Roja.

“A cualquier jugador que le toca estar con la “Generación Dorada” es algo impresionante por el roce europeo. Te ayuda a crecer, ser más táctico, entender la dinámica del juego y ser profesional en esos detalles que marcan la diferencia”, explicó.

¿El futuro de Marcelino Núñez seguirá ligado a Universidad Católica?

La pregunta de ADN Deportes estaba cantada, considerando la serie de rumores que han puesto al volante en diversas competencias fuera del país.

Sin embargo, el volante de 21 años dejó en claro su futuro. “Mi proyección está en Católica todavía, tengo contrato hasta 2024. Mi objetivo está ahí, trataré de entregar todo dentro de la cancha. Después las ofertas vienen solas. Me gustaría tener una buena actuación en la Libertadores y clasificar al Mundial“, expresó un entusiasmado Marcelino Núñez.

“Mi mente está tranquila, estoy en el presente y sigo trabajando. Todos me preguntan, hasta los de la U y Colo Colo, si me voy o no. Trato de aprovechar ahora mis vacaciones y mi objetivo es Católica (…) Me gustaría seguir demostrando ahora en la Libertadores con Católica, la Supercopa y el otro campeonato. Estoy feliz por lo que estoy logrando y quiero seguir por más”, apuntó quien señaló qué espera mejorar a nivel de juego.

“Debo seguir lo que vengo haciendo en goles y asistencias, con actuaciones importantes en clásicos y partidos decisivos. Ahí debo siempre estar. Recién este año me consolidé y me gustaría conseguir más cosas el próximo año, exigirme a mi mismo”, cerró el talentoso mediocampista del tetracampeón chileno.