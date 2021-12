Kun Agüero confirmó su retiro del fútbol entre lágrimas: “Hice todo lo posible por si había alguna esperanza, pero no había”

Durante la jornada de este miércoles, el jugador argentino Sergio Kun Agüero anunció oficialmente su retiro anticipado del fútbol profesional.

El delantero de 33 años confirmó que no podrá continuar con su carrera debido a que sufre una patología cardíaca que no es compatible con la práctica del deporte al alto nivel que llevan los futbolistas profesionales.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud”, señaló Agüero entre lágrimas en una conferencia especial realizada en el Camp Nou.

“Estuve en buenas manos de los médicos que me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. La decisión la tomé hace diez días. Hice todo lo posible por si había alguna esperanza, pero no había mucha”, indicó el trasandino muy emocionado.

El atacante repasó brevemente su trayectoria y afirmó estar “muy orgulloso por mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol. Desde los cinco años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en primera división. Nunca pensé en llegar a Europa”.

“Quiero agradecer a todos. A Independiente, en donde me formé. Al Atlético de Madrid, que han apostado por mí con solo 18 años en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Al Manchester City, que saben lo que siento por el club, he dejado lo mejor ahí y me trataron muy bien. Al Barcelona, que me contactó, se ve que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección argentina, que es lo que más amo”, agregó.

Luego de dar las gracias a su círculo cercano por el apoyo y a la gente presente en el estadio, Sergio Kun Agüero finalizó el anuncio de su retiro mencionado que “me voy con la cabeza alta y feliz. No sé lo que me esperará en la otra vida”.