Gustavo Lorenzetti: “Apenas tengo una foto con la Sudamericana, recién la toqué en el vestuario”

Gustavo Lorenzetti conversó con “Los Tenores de la Tarde” para recordar los diez años de la Copa Sudamericana que ganó con Universidad de Chile.

“Es uno de los recuerdos más importantes y más bonitos que uno tiene en el fútbol. Recuerdo que era un día de mucha tensión, ansiedad, nervios y de querer que llegue rápidamente la noche para jugar el partido y poder darle al club la primera estrella internacional. Para nosotros también era importante conseguir este logro porque sabíamos que quedaríamos en la historia”, aseguró el “Duende”, quien anotó aquella noche ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“Más allá del gol uno lo que quería era salir campeón, mentiría si digo que yo iba con la mentalidad de anotar un gol en la final. Por suerte la pelota me quedó justo ahí y pude definir de buena manera. Aquel gol era un desahogo porque prácticamente asegurábamos el título, era muy difícil que ganando dos a cero y habiendo obtenido el triunfo en Ecuador se nos escapara la copa. Sin duda es el gol más importante de mi carrera“, contó Gustavo Lorenzetti.

“Fue una jugada donde Eduardo Vargas llega a la zona penal y remata, la pelota queda para mí fuera del área y definí abriendo el pié. Tuve un poco de miedo porque un defensor de Liga de Quito venía a evitar el gol pero pude ajustar la pelota entre el arquero y el defensor y así pude anotar este gol tan importante. Pero la verdad es que el gol pude verlo recién al siguiente día , ya que el día de la final celebramos tanto que no había tiempo para esas cosas“, comentó el trasandino, en una jornada tan acelerada que vivió una peculiar situación.

“La copa la toqué recién el vestuario, tengo una sola foto con la copa que es en el vestuario, en la cancha no tengo ninguna foto. Ya cuando pase por el CDA me sacaré un par de fotos”, aseguró entre risas.

Gustavo Lorenzetti y el repaso de la campaña azul

El volante, hoy en Deportes Iquique, llegó al club en junio de aquel 2011, por lo que vivió íntegramente el proceso y adaptándose a un club grande en el país luego de su paso por la Universidad de Concepción.

“El partido más lindo y que más disfrutamos fue con Flamengo en Brasil, no solo por ser uno de los más grandes en ese país, sino también porque la cereza de la torta era que Ronadinho estaba presente en cancha. Hicimos un gran partido, un encuentro perfecto, hacer cuatro goles en Brasil no es para nada fácil y eso queda grabado en la memoria de las personas y es allí en donde comenzaron a postular a Universidad de Chile como uno de los candidatos para ganar la copa”, planteó el jugador que levantó la copa con 26 años.

El nivel que alcanzó aquella U llevó a que muchos la compararan con el Barcelona, cuadro que por entonces deslumbraba al planeta fútbol con la propuesta de Pep Guardiola. “Esa situación nos llenaba de orgullo pero también sabíamos que debíamos tener los pies sobre la tierra y que quedaba todavía un largo recorrido hacia la final. Sin embargo, la confianza era distinta en nosotros, fuimos de menos a más”, sostuvo.

“Creí que éramos favoritos una llave antes de llegar a la final, cuando eliminamos a Nacional en Uruguay, en ese momento yo sentí que podíamos llegar lejos. Fue una eliminatoria dura, el rival era el equipo de Marcelo Gallardo, que recién estaba comenzando. El equipo tuvo temple y se plantó muy bien en Uruguay y en definitiva lo terminamos ratificando con Flamengo”, planteó el hoy jugador de 36 años.

Las anécdotas de aquel plantel campeón en Universidad de Chile

Con ya diez años para repasar todo lo vivido, Gustavo Lorenzetti destacó en ADN el espíritu de grupo. “Las concentraciones eran de mucho chiste, la pasábamos bien, nos juntábamos fuera del club también con nuestras familias y cuando se comienza a sentir ese tipo de lazos se transportan a la cancha y se defiende a muerte al equipo y compañeros“, aseguró, a la vez que recordó cuando se “soltaron más” como equipo fuera de la cancha.

“En Guayaquil, dos días antes de la primera final, había una juguetería en frente del hotel y justo ese día teníamos libre, Entonces, casi todo el plantel asistió y dejamos un desorden bárbaro. Somos tranquilos pero no todos eran así. Los muchachos se subían a los scooters, monopatines y jugaban con las pistolas de sonido. Era el momento de distracción”, contó entre risas.

Todo con el beneplácito de un cuerpo técnico exigente, como el mismo jugador reconoció. “Son tres personas (Jorge Sampaoli, Jorge Desio y Sebastián Beccacece) que son perfeccionistas, están todo el día buscando la perfección y el detalle. Nosotros nos dábamos cuenta que los conocimientos de Sampaoli y Becacecece estaban por encima de la media de todos los entrenbadores del fútbol chileno. Por suerte el equipo captó rapidamente la idea del cuerpo técnico y se percibió una gran armonía entre los tres”, reconoció, a la vez que ejemplificó cómo influyó en él su trabajo.

“En Uruguay yo juego por primera vez de falso 9 y a término del partido cuando me estaba abrazando con Sampaoli le agradecí por haberme puesto en aquella posición y él me dice: ‘A mí no me agradezcas, yo no te iba a poner ahí por ningún motivo, Sebastián Beccacece me convenció que tú podías rendir en esa posición’. Eso demuestra que Jorge no era necio ni sordo, él escuchaba a su cuerpo técnico”, aseguró.

Sampaoli era muy intenso y nos exigía bastante, nosotros sabíamos que eso nos servía y sabíamos que si no hacíamos caso estábamos más lejos de ganar la copa. Es de los tipos que te citaban a su habitación y te marcaba los errores que uno cometía a través de videos. Al borde de la cancha era muy eléctrico e intenso pero gracias a Dios nunca me llevé un reto de Jorge“, cerró en la charla con ADN Deportes.