Pesar en el mundo del fútbol: falleció el padre de Marcelo “Toby” Vega

Mucho pesar existe en estos momentos en el mundo del fútbol, debido a que el padre de Marcelo Toby Vega falleció durante este miércoles en Copiapó.

Los compañeros de programa del Toby lo encontraron un tanto distinto desde el lunes, instancia donde le confesó a Juvenal Olmos que tenía que viajar de urgencia a la ciudad minera.

“Después del programa me esperó a que me cambiara ropa y estuvimos conversando mucho porque estaba afectado. Ese día estaba más callado, más sensible, me dijo que tenía que viajar de urgencia porque ya tenía que despedirse de su papá“, sostuvo el comentarista en conversación con LUN.

Ese mismo día, Vega junto a su señora, Leslie Ivanovich, viajaron a Copiapó para acompañar al hombre que lo crió.

“Una vez que llegó a la ciudad ha estado menos comunicativo, no me ha contestado el último día y medio. Me dijo que estaban viendo las cosas, que estaba tranquilo”, agregó Olmos.

En esa línea, se explayó diciendo que “Marcelo es una persona muy extraordinaria con la gente, es muy simpático porque sale con cosas ingeniosas, pero en contrapartida, es muy sensible con las cosas que pasan en su entorno, es un compañero muy cariñoso, muy de tacto y abrazo, muy de historias, pero a la vez introvertido. Entonces sin saberlo, uno se da cuenta por qué los días previos tuvo reacciones y comportamientos“.

Manuel de Tezanos coincidió con las palabras de Olmos: “Fue súper sorpresivo, no contó mucho la verdad. Marcelo creo que es de esas personas que esconden bien cuando la están pasando mal, está con la talla a flor de piel”.

“Fue repentino, nos chocó bastante. Ayer (miércoles) justo teníamos programado el asado de fin de año del equipo, no habíamos podido hacerlo por la pandemia. Fue una pena no poder estar con él“, cerró diciendo el conductor del espacio de TNT Sports.