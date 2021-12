Gustavo Lorenzetti y la salvación de la U: “Ojalá que no se repita porque la gente de la U no se lo merece”

El domingo 5 de diciembre del 2021 quedará grabado a fuego, seguramente, para la gran mayoría de los hinchas de la Universidad de Chile. En esa fecha, los azules recordarán cómo de manera épica se salvaron de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia.

Lo sucedido el pasado domingo en Rancagua ante Unión La Calera fue ampliamente comentado por referentes, ídolos y cercanos a la Universidad de Chile, y uno de ellos fue Gustavo Lorenzetti.

El referente de los universitarios y multicampeón con la U conversó con ADN Deportes y confesó todo lo que vivió hace algunas horas desde Argentina.

“Estábamos viendo el partido con la familia y cuando Unión La Calera se pone 2-0 y Huachipato hace el 3-1 en Talcahuano, dije ‘bueno no hay por donde’, por lo que venía mostrando la U, y tenía que hacer tres goles en 10 minutos, dije ‘es prácticamente imposible’, pero por suerte se trata de la U y se pudo dar vuelta el resultado”, comentó.

Agregó que: “se vivió con mucho sufrimiento a la distancia. En un momento pensé que estaba demasiado complicado y no lo podía creer porque no me imagino a la U en Segunda, pero gracias a Dios el equipo lo pudo dar vuelta con mucho corazón, con mucha garra, por suerte la U se pudo quedar en Primera División”, aseguró.

En el cierre, Gustavo Lorenzetti dijo que: “seguramente se llegó a ese momento por malas decisiones, por parte de los dirigentes, de los dueños del club, pero es un tema a revisar. La U es un equipo demasiado grande para pasar estos malos momentos, ojalá que no se repita porque la gente de la U no se merece la situación que vivió“, finalizó el ‘duende’.