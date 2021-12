Pochettino dejó botada la conferencia de prensa por inesperada pregunta sobre Neymar, Messi y Mbappé

Un periodista le consultó al técnico argentino Mauricio Pochettino si existía de su parte una falta jerarquía para poder controlar a la gran cantidad de estrellas que tiene en el París Saint Germain, entre ellos a Neymar, Messi y Mbappé, y la reacción del DT terminó dando la vuelta al mundo.

El trasandino respondió muy molesto que “no puedo responder a una pregunta que no la comprendo… ¿Por qué no están aquí si saben tanto de fútbol? ¿Qué hacen de ese lado?”.

Después de aquello, no encontró nada mejor que pararse de su asiento para abandonar la conferencia de prensa, aunque cuando lo hizo, se arrepintió y se terminó devolviendo.

“Voy a hacer una cosa antes de seguir. Voy a entrar de nuevo… Buenos días para todos, vamos, sonrisa, sonrisa, sonrisa…”, lanzó, ante la mirada perpleja de todos los presentes.