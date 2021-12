Walter Montillo y la continuidad de Larrivey en el CDA: “Joaquín ya dio sus condiciones y habrá que esperar”

Días de definiciones son las que se viven en la Universidad de Chile. Los azules, este domingo ante Unión La Calera, juegan uno de los partidos más importantes en su historia buscando no bajar por segunda vez en su historia a la Primera B.

La escuadra que dirige interinamente Cristián Romero está en posiciones de liguilla de promoción, pero en caso de no ganarle a los cementeros y que Huachipato le gane a Deportes Melipilla en Talcahuano, decretará el descenso de los azules.

Pero mientras el plantel está enfocado en dejar a la Universidad de Chile, este miércoles por la tarde arribó a nuestro país Walter Montillo. El ex volante de los azules es parte de la empresa que representa a Joaquín Larrivey, goleador de los azules y tuvo un mano a mano en exclusiva con ADN Deportes adelantando el futuro del ariete.

“Tenemos que seguir hablando con gente de otros equipos, pero la U tiene la prioridad, pese a que los objetivos del club están en otra parte”, partió comentando en conversación exclusiva con ADN Deportes.

Insistió sobre la continuidad de Larrivey que: “depende de la U. Joaquín ya dio sus condiciones y habrá que esperar, pero en la U hay cosas que urgen más como ganar después de tanto tiempo. Siempre dijo que se quería quedar, está tranquilo con ganas de seguir en la U, pero no cierra otras puertas”, aseguró uno de los últimos referentes azules.

Sobre la verdadera final que enfrenta este domingo la U ante Unión La Calera, Montillo esgrimió que: “es importante que la U gane, hace mucho no lo hace. Lamentablemente son varios años seguidos peleando abajo, pero mirar para atrás no va a ayudar. Ahora hay que mirar para adelante y que lo venga sea mejor”, aseguró.

“Es difícil opinar de afuera, es complicado pero ojalá les vaya bien porque me considero un ex compañero y amigo de varios al interior del plantel, independiente del cariño que le tengo al club”, cerró el ex volante de los azules.