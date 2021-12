Prensa italiana aseguró que Alexis vale US$ 6,8 millones: Inter quiere fichar la nueva estrella de River Plate

Una sorprendente y llamativa información llegó este lunes desde Italia sobre Alexis Sánchez, justo en el momento en que el chileno se encuentra recuperándose de una lesión que lo aquejó en el último partido de la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas ante Ecuador.

Suelen haber muchos rumores sobre el futuro del criollo en el balompié mundial. La semana pasada lo situaban de vuelta en España, aunque ahora el destino del tocopillano, aseguran, sería en Sudamérica.

Según informó durante esta jornada Calciomercato, el Inter de Milán está obsesionado con fichar al delantero Julián Álvarez de River Plate, por lo que Alexis sería utilizado como moneda de cambio por el traspaso del trasandino.

Pero en Chile fueron incluso más allá. Según información de La Tercera, Inter Milán habría fijado en US$ 6,8 millones la carta del delantero chileno, sabiendo que River Plate quiere, cómo mínimo, un piso de US$ 23 millones para negociar por Álvarez.

Así, según el citado medio, Inter habría ofrecido US$ 16 millones, más el pase de Alexis Sánchez, algo que al otro lado de la cordillera no ven con buenos ojos, pues todo quedaría amarrado a la decisión final del “maravilla” en cuanto volver o no Sudamérica a sus 32 años.

Cabe consignar que el ariete nacional no es un titular habitual en el Inter, a pesar de que su entrenador, Simone Inzaghi, diga frecuentemente que es importante para el equipo.