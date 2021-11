Ramón Arias confía en que la U no descenderá: “Estamos con el mejor ánimo y con mucha esperanza por el trabajo que hacemos a diario”

El defensor de Universidad de Chile, Ramón Arias, habló con ADN Deportes tras el empate ante Cobresal en el estadio El Cobre, que los dejó en una situación más que complicada de cara a la última fecha ante Unión La Calera.

Los azules se jugarán el todo por el todo ante los cementeros para permanecer en Primera División, debido a que un mal resultado los podría hacer caer a zona de promoción o peor aún, descender de manera directa a la Primera B.

Respecto a sus sensaciones tras el cotejo, el zaguero comenzó diciendo que “me sentí muy bien, el factor de la altura no me afectó tanto, ya que el cuerpo tiene memoria. La línea de a tres se hizo de buena forma y dimos seguridad de atrás para adelante. En lo personal no tuve problemas”.

En esa línea, Arias fue enfático en señalar: “Nosotros estamos con el mejor ánimo, con mucha esperanza y confianza por el trabajo que estamos haciendo a diario. Queremos agradecerle al hincha, por estar siempre, el apoyo e ellos se hace sentir y les aseguramos que tratamos de hacer todo para tener bien a la institución”.

Consultado sobre su continuidad en los laicos, el defensor recalcó que “por la situación actual del club se enfrió un poco la cosa, pero yo estoy muy cómodo, con mi familia y enfocado al 110% acá”.

Finalmente, aseguró que tiene otras alternativas, aunque su deseo es quedarse en la U. “Ofertas también tengo por suerte, pero estoy muy enfocado acá. Mi cabeza está acá y eso lo puedo asegurar“, cerró.