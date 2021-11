Portugal o Italia no irá al Mundial: así quedaron las llaves del repechaje en las Clasificatorias Europeas

Durante la jornada de este viernes, la UEFA realizó el sorteo de las llaves del repechaje de las Clasificatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Son 12 países del Viejo Continente los que se enfrentarán en duelos de eliminación directa por conseguir los tres cupos finales para la Copa del Mundo.

Entre los choques que se pueden dar en estos playoffs europeos, Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentar en la instancia final a Italia, actual campeón de Europa, por lo que una de las dos selecciones sí o sí quedará fuera de la cita plantaría.

Cabe destacar que los partidos del repechaje en las Clasificatorias Europeas de la UEFA se jugarán entre el 24 y 29 de marzo del 2022.

