Juan Manuel Olivera: “No guardé rencor con la U por no tener la posibilidad de volver”

El ya retirado delantero uruguayo Juan Manuel Olivera conversó con Los Tenores en el día después de haber anunciado el fin de su carrera profesional con 40 años.

“Lo que más me llevo son los grupos con los que compartí y los amigos que pude conocer hasta el día de hoy. Me llena de orgullo tener más de 100 mensajes en el celular, desde algunos de 20 años hasta otros que hace 10 años que no veo. Esas cosas son impagables, como el cariño del hincha”, comentó el “Palote”, quien destacó su paso por el fútbol chileno.

“Se recuerda con mucho cariño. Del 2005, que tuve la posibilidad de llegar, me encontré con un club inmenso y un cariño de la gente impensado para mí. Desde ahí quedó el arraigo”, aseguró Juan Manuel Olivera, que terminó consolidándose en el cariño del hincha de la U tras coronarse campeón en 2009, donde anotó un gol decisivo en la final ante Unión Española.

“Fue 100% instinto. Esa palomita, casi dándome la cara contra el piso, fue intuición de “9” (…) Para mi entre el 2009 y parte del 2010 se vio la mejor versión de Juan Manuel Olivera, hasta el 2014. Y en eso está involucrado Walter Montillo, con quien pude hacer una dupla extraordinaria“, planteó el atacante, quien tras partir en 2010, luego de la campaña que llevó a Universidad de Chile a Copa Libertadores, no tuvo la opción de tener una tercera etapa del club.

Si no hubiera partido a Arabia Saudita, quizá habría estado en el plantel de la U que ganó la Sudamericana 2011. Sin embargo, el “Palote” está tranquilo con el “giro del destino”, considerando que ese año fue finalista de la Libertadores con Peñarol.

“Estoy muy conforme y contento de las decisiones que tomé, no me arrepiento de ninguna. No guardé rencor con el club por no tener la posibilidad de volver. Hay decisiones que no pasan por uno. Disfruté muchísimo en cada club en que estuve, jugara o no. Me llenó de orgullo ese titulo y tengo sana envidia de ese plantel, pero no me arrepiento”, sentenció.

Otros recuerdos de Juan Manuel Olivera en la U

Una de las cosas por las que el charrúa es recordado es por su particular festejo, “sacándole la lengua” a la hinchada tras convertir goles. “Fue un festejo espontáneo que pegó. Al principio fue cábala y después la gente me identificó. Lo seguí haciendo después de haberme ido”, aseguró, a la vez que confía en que Universidad de Chile salga de la compleja posición que tiene en la tabla.

“Espero que los buenos resultados vuelvan y que el club esté donde merece. Esto pasa en muchas ligas, como Gremio ahora en Brasil o River Plate en su minuto”, comentó Juan Manuel Olivera, que reconoció una deuda en su trayectoria.

“Me hubiese gustado tener la opción de jugar con la camiseta de mi selección. Es el único “debe” que quedó en mi carrera”, comentó. Ahora, pese a no tener mayor experiencia a nivel de selecciones, analizó a los dos charrúas que han sido protagonistas de la clasificatoria a Qatar: Óscar Washington Tabárez y Martín Lasarte.

“Lo de Tabárez fue un poco injusto. Tenía la posibilidad de llevar a la selección al mundial, pero a veces las decisiones pasan por cosas que no sabemos. Y lo de Lasarte pasa por dejar trabajar a una persona con mucha experiencia. Las eliminatorias están muy parejas. El que aproveche mejor los cruces llegará al mundial”, cerró el ya retirado “Palote”.