Ben Brereton anotó un doblete ante el Peterborough y ya suma 16 goles en la Championship

Ben Brereton sigue imparable en la Championship, la segunda división del fútbol en Inglaterra, y este miércoles volvió a convertir.

El delantero de 22 años completó su decimoquinto gol en la temporada durante la victoria parcial de su club, Blackburn Rovers, por 3-0 ante Peterborough, en duelo válido por la fecha 19.

Al minuto 35 de partido en Ewood Park, Ben Brereton aprovechó la buena recuperación de Tyrhys Dolan, quien robó un balón en plena salida y cedió hacia el chileno, quien sólo tuvo que empujarla para sumar un nuevo festejo en la Championship.

Con esto, el delantero de la selección chilena ya completó tres duelos seguidos convirtiendo, consolidándose como el segundo mayor goleador de la liga.

Así fue el primer tanto de Ben Brereton por la Championship

2-0 Blackburn. When you are rubbish away from home, don't do this. #pufc #rovers pic.twitter.com/rRRBexehln

— Posh Goals (@PoshGoals) November 24, 2021