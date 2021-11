El dilema de Carlos Villanueva como vocal para la segunda vuelta: “Me voy sí o sí de vacaciones. Es ahora o nunca”

Carlos Villanueva, volante de Palestino, conversó con Los Tenores de ADN este lunes sobre su primera experiencia como vocal de mesa en las elecciones 2021 y anticipó los duelos finales del cuadro “Árabe” en el Torneo Nacional.

“Me tocó ser vocal en el Colegio Providencia. Fue una experiencia bonita. Estaba entusiasmado porque era algo nuevo, pero fue agotador porque es una jornada super larga”, señaló el “Piña”.

Entre las tareas más difíciles, el mediocampista explicó que ordenar las papeletas de los votos “era una tortura. Uno se demoraba minutos en doblar cada voto. El más simple era el de presidentes”.

“Durante el día estuve tan ocupado que no hubo tiempo para revisar las redes sociales e informarse. No tuve tiempo ni de verle las caras a las personas. Se te pasa rápido el día porque haces tantas cosas que no es tan largo y tedioso”, comentó el jugador de los “Árabes”.

Además, Carlos Villanueva confesó que “por ser inexperto, al cierre de mesas pensé que estaba listo para irme. Después, en contar los votos pasaron cuatro horas. Me fui recién a las 10 de la noche”.

El dilema de Villanueva para la segunda vuelta

El volante de Palestino tiene un panorama complicado de cara a la segunda vuelta presidencial, puesto que choca con el tiempo de vacaciones que le otorga su profesión.

“Siendo sincero, ya tenía comprado los pasajes sin saber que la segunda vuelta era para el 19 de diciembre. Desde hoy comienzo a hacer las averiguaciones para ver cómo sacarme este tema y no recibir una multa”, afirmó.

“Nosotros, los jugadores de futbol, no tenemos la opción de elegir las semanas o días de vacaciones para tomar durante el año. Es ahora o nunca. Hemos tenido un año y medio bastante cargado de partidos por la pandemia. El calendario se apretó. Me voy sí o sí el 8 de diciembre y no voy a estar acá en Santiago”, avisó el exAudax Italiano.

Próximo partido contra Curicó Unido

“Curicó jugará de local y luchará por no bajar. Es un equipo muy intenso y aguerrido. Te hace los partidos difíciles. Sabemos que nos vamos a encontrar con un escenario duro. Tenemos que prepararnos. Nuestra idea poder sobrepasarlos”, sentenció Villanueva sobre el duelo que se avecina para Palestino por la fecha 33 del Torneo Nacional 2021.