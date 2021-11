Referente del Betis anunció su retiro con indirecta a Manuel Pellegrini

Joaquín, referente e histórico del Real Betis que hoy dirige Manuel Pellegrini, anunció su retiro del fútbol profesional para cuando finalice la presente temporada en España.

El diálogo con el programa El Hormiguero, el volante de 40 años explicó las razones por las cuales decide dejar el fútbol y lanzó algunas indirectas que recaen sobre el entrenador chileno, quien está al mando del club sevillano.

“Es difícil, personalmente. Creo que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. La gente me dice que me tengo que retirar cuando esté arriba, pero ahí te dan ganas de seguir”, señaló el experimentado jugador.

Luego, comentó sus escasas oportunidades en el equipo de Manuel Pellegrini. “Con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego. Aquí ya sobro. Pero tomar la decisión es muy difícil porque la ilusión la sigo teniendo. Sigo disfrutando”, indicó.

“Es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos. Y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco”, agregó Joaquín, quien en total lleva 13 temporadas defendiendo la camiseta del Real Betis.