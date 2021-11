Argentina no pudo ante Brasil en San Juan, pero quedó a solo un paso de clasificar al Mundial

Era el partido más esperado de la fecha clasificatoria pero decepcionó. Argentina y Brasil igualaron sin goles en el clásico sudamericano que se disputó esta noche en San Juan.

El elenco albiceleste era el favorito en la previa para llevarse el duelo, considerando que la visita no contaba con Neymar, su gran figura, pero los dueños de casa no supieron aprovechar las situaciones que se crearon y por ende, aún no logran abrochar su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

La más clara en la primera mitad fue un remate de Lautaro Martínez que se fue por poco desviado, mientras que Brasil tuvo otra que se fue por encima del travesaño.

Durante el complemento, Argentina siempre estuvo más cerca del área rival, pero la visita se cerró bien en el fondo y terminó aguantando un resultado que lo hizo alargar la ventaja en el ñiderato de las Clasificatorias.

Con este resultado, el cuadro trasandino se situó en el segundo puesto de la tabla con 29 puntos, mientras que Brasil, ya clasificado, sigue siendo el líder exclusivo con 35 unidades.

Por la próxima fecha, la albiceleste será forastero ante Chile, mientras que la canarinha será visitante ante Ecuador en Quito.