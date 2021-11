Daniel Morón no se amilanó tras la igualdad de Colo Colo: “Ahora tenemos que demostrar de qué estamos hechos”

El director deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, analizó en conversación con ADN Deportes la igualdad del Cacique sin goles ante Curicó Unido, que los dejó igualados en la cima con Universidad Católica a solo dos fechas para el final.

Al respecto, comenzó diciendo que “no fue el resultado esperado, pero ahora tendremos dos semanas de recuperación, volverán los cuatro jugadores que estaban seleccionados, que seguramente algo de eso nos tiene que haber afectado un poco”.

En esa línea, añadió: “Hay que seguir, esto es Colo Colo. Aquí, ahora tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Colo Colo siempre es un equipo que está ahí contra la adversidad, los malos resultados. Seguiremos luchando para conseguir los triunfos y obtener la copa, que es lo que todos queremos”.

Consultado sobre si han tenido desventajas en el torneo, el exgolero lanzó: “Jugar dos partidos con jugadores juveniles y suplentes de suplentes, es ventaja para el resto , sin duda. Pero ya estamos en la recta final y ahora hay que ir por todo, como lo hace Colo Colo, no hay otra alternativa (…) Yo estoy con muchas energías y les dije a los jugadores que ahora tenemos que pelearla, así es el fútbol”.

Tras ello, sorprendió al asegurar que “si nos hubiesen dicho antes de empezar el campeonato que estaríamos peleándolo al final faltando dos fechas, de seguro que lo hubiésemos firmado“.

Finalmente, Morón cerró diciendo: “A mi no me interesa cómo llegue Católica, me interesa como llegue Colo Colo. El plantel tiene dos semanas para retomar el nivel que venían mostrando. Hemos extraviado un poco aquello, pero tengo toda la seguridad, porque veo como trabaja el grupo, el cuerpo técnico, que vamos a pelear hasta el último momento. No hay que lamentarse, solo hay que seguir”.