Wilma González anuncia su embarazo con un reel que mezcla música y latidos de su bebé

La modelo y su pareja, Nicolás Seguel, sorprendieron a sus seguidores con una creativa revelación que incorporó los latidos del bebé en pleno “set” musical, desatando una ola de felicitaciones en redes sociales.

Verónica Villalobos

Santiago

La modelo Wilma González y su pareja, el ingeniero civil industrial Nicolás Seguel, anunciaron que serán padres, y lo hicieron a través de un reel cargado de simbolismo, romanticismo y un sello muy personal. La pareja publicó el video durante la tarde de este fin de semana, confirmando la esperada noticia con una propuesta tan íntima como artística.

En las imágenes ambos aparecen mezclando música como DJs, bailando y disfrutando frente a la cámara. En medio de la sesión, uno de los beats incorpora los latidos del bebé, un detalle sutil que reveló el embarazo y que emocionó a sus seguidores.

“Quédate hasta el final, porque vamos a mostrar nuestro mejor beat!!!”, escribió Wilma en la descripción del reel, animando a descubrir la sorpresa final.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse: “Qué hermosa noticia”, “Felicidades”, “Qué alegría”, “Regalito de Navidad”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, celebrando la nueva etapa de la pareja.

