Sebastián Ubilla: “La Familia Sánchez está acostumbrada a hacer el equipo en Wanderers. Me siento totalmente discriminado”

El delantero Sebastián Ubilla dejó el silencio atrás para referirse a la “traumática” situación que le tocó vivir en el último tiempo con Wanderers de Valparaíso, cuadro que descendió a la Primera B durante la presente temporada.

“Yo tuve una reunión con Andrés Sánchez y Rafael González y con todo el cuerpo técnico de Moisés Villarroel, donde me dijeron en la cara que no iba a poder jugar más, por el tema de contrato, que supuestamente había un motín en el equipo. En este momento cuesta acordarse de todas las mentiras que han dicho“, comenzó diciendo el ariete en conversación con Zona Verde.

En esa línea, añadió que “Andrés Sánchez me dijo que no iba a jugar por un tema de mi contrato, ya que si jugaba un partido más se renovaba mi contrato. Ahí me sacan del equipo y la verdad es que me sentí bastante deprimido (…) Después cuando sacaron el comunicado, a nosotros nos dejan fuera y pusieron a los juveniles. Me siento totalmente discriminado y apenado por no poder jugar en esta hermosa institución. Da pena que traten a un canterano y todo el plantel así”.

Tras ello, Ubilla se explayó sobre la situación vivida con el hijo de Reinaldo Sánchez, dueño del club.

“Una seguidilla de mentira por parte de Andrés, quien es el vocero de la familia. Yo estaba citado para el partido y por algo también a Emiliano lo despiden. Después del partido contra Everton, le piden a Emiliano que me saquen por el tema de los minutos, pero él no aceptó. Ellos solo pensaron en no ponerme y no poner al equipo que correspondía“.

Finalmente, cerró diciendo que “Emiliano me bancó, me llamó, me contó la situación y me siguió poniendo en el equipo. Lo despidieron por lo mismo. En esta familia están acostumbrados a hacer el equipo y Moisés también renunció por eso. Son técnicos que tienen códigos”.