Ronnie Fernández tras el descenso de Wanderers: “Han sido horas muy difíciles con cosas que no me había tocado vivir nunca. Duele mucho”

Apenas terminó el partido que sentenció el descenso de Santiago Wanderers a la Primera B del fútbol chileno, luego de caer por 3-0 ante Curicó Unido con un equipo repleto de juveniles, los experimentados Ronnie Fernández, Mauricio Viana y Sebastián Ubilla entraron a la cancha a apoyar a sus compañeros y recibir el cariño del público, pese al durísimo desenlace del club.

Tras ello, Fernández se sinceró con los micrófonos de TNT Sports sobre lo que ocurrió en la interna del equipo días antes del crucial partido ante los “Torteros” en Valparaíso.

“Han sido horas muy difíciles con cosas que no me había tocado vivir nunca, que no pueden volver a pasar en un club como este“, comenzó lanzando tajantemente el delantero.

En esa línea, añadió que “hay una declaración del club que quiere utilizar a los jugadores que estarán el próximo año. Es legítimo, pero no fue claro desde el inicio“.

Finalmente, Fernández cerró diciendo: “Se pudieron manejar mejor las cosas para que más allá del desenlace, pudiéramos estar todos. Eso duele mucho. La gente vino a despedirnos”.