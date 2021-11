Xavi fue ovacionado en su presentación como DT del Barcelona: “Pediré exigencia porque somos el mejor club del mundo”

Durante la jornada de este lunes los hinchas del Barcelona por fin presenciaron el regreso de un ídolo. Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del cuadro catalán con contrato hasta junio de 2024.

El exjugador, que viene de dirigir al club Al-Sadd de Catar, hizo su aparición en el estadio Camp Nou y fue totalmente ovacionado por los fanáticos presentes en las gradas.

“Estoy muy emocionado por cómo me ha recibido la afición. Con muchas ganas de empezar a hablar con los jugadores. Sé que es un momento complicado, tanto económicamente como deportivamente, pero tengo las ganas para devolver la ilusión”, fueron las primeras palabras del otrora volante español en su presentación.

En cuanto a su desafío con Barcelona como nuevo entrenador, Xavi señaló que “a los jugadores les pediré exigencia, porque somos el Barça, el mejor club del mundo. Necesitamos exigencia máxima en el trabajo y a partir de aquí, esfuerzo y respeto”.

El campeón del mundo con España comentó su sensaciones por volver a pisar la cancha del Camp Nou luego de harto tiempo. “Tengo muchos recuerdos. Me marcará mucho el recibimiento de la afición. No les podemos fallar. Tenemos que trabajar a partir de mañana y transmitir a los jugadores que somos el Barça. La afición me ha puesto la piel de gallina”, indicó.

Además, el exjugador se refirió a la comparación que le han hecho con Pep Guardiola, DT que lo ganó todo con el elenco “Azulgrana”. “Que se me comparen con Guardiola ya es un éxito por todo lo que le ha dado al fútbol y al Barça. Para mí es el mejor entrenador del mundo. Serán los resultados los que digan si lo hacemos bien o no”, agregó.

El debut de Xavi Hernández en la banca del Barcelona será el próximo sábado 20 de noviembre como local contra Espanyol por la fecha 14 de LaLiga española.

De momento, el cuadro catalán se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 17 puntos, lejos de la lucha por el título y fuera de la zona de clasificación a torneos europeos.