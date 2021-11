Universidad Católica sufrió para ganar el Clásico Universitario, es líder del Torneo Nacional y hundió más a la U

Universidad Católica se complicó más de lo anticipado pero terminó imponiéndose por 1-0 ante Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo para recuperar el liderato del Torneo Nacional 2021.

El arranque de partido sorprendió a todos, porque la presión de los azules incomodó de sobre manera a la UC. Fue tan así que, al minuto de juego, Germán Lanaro cometió un error en la salida y Nahuel Luján encaró al portero Sebastián Pérez y cayó en plena área.

Sin embargo, ni el VAR ni el juez Julio Bascuñán estimaron que fue penal. Sin embargo, la U siguió presionando a una incómoda Universidad Católica, que sufrió el clásico universitario con el despliegue ofensivo de Nahuel Luján y los movimientos de Gonzalo Espinoza.

Tras la media hora inicial, la UC equilibró el encuentro tras aguantar algunas llegadas de Universidad de Chile. Sin embargo, los cruzados reordenaron el naipe apenas comenzó el segundo tiempo con un impecable cabezazo de Fernando Sampedri a los 2 minutos del complemento.

De ahí en más, si bien los de la franja no se generaron demasiadas chances para ampliar la ventaja, no pasaron mayores zozobras considerando que los visitantes no pudieron generarse mayores chances salvo una que dispuso Joaquín Larrivey.

El clásico universitario se terminó de sentenciar en favor de Universidad Católica a los 83 minutos, cuando el lateral Marcelo Morales se fue expulsado apenas tres minutos después de ingresar al campo. Tras eso, solo bastó que transcurrieran los minutos para sellar el encuentro.

Las consecuencias del Clásico Universitario para Universidad Católica y Universidad de Chile

Por una parte, Universidad Católica estiró a 6 años su invicto en el clásico universitario jugando en San Carlos de Apoquindo, consolidó a Fernando Zampedri como goleador del campeonato con 22 conquistas y recuperó el liderato del Torneo Nacional 2021 tras sumar 59 unidades.

La situación totalmente opuesta la vive Universidad de Chile, que llegó a 10 partidos consecutivos sin ganar y su séptima derrota en línea, igualando sus peores registros históricos. Además, si Curicó Unido derrota a Santiago Wanderers el martes quedarán en zona de liguilla por la permanencia.

Por la fecha 32 del Torneo Nacional, Universidad Católica visitará el próximo sábado 13 a Deportes La Serena; mientras que Universidad de Chile recibirá sin público a O’Higgins el lunes 15.