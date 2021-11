Xavi vuelve al club de sus amores: Al-Sadd confirmó acuerdo con Barcelona para la salida del entrenador

Luego de varias e intensas reuniones, finalmente Barcelona consiguió abrochar el fichaje de Xavi Hernández para que sea el nuevo entrenador del club de cara a la presente temporada.

El anuncio fue oficializado por el propio Al-Sadd, equipo en donde estaba dirigiendo el exvolante. Mediante sus redes sociales, el cuadro de Catar confirmó el acuerdo con los “Azulgranas” para la salida de su técnico.

“La administración ha acordado el traslado de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado la cooperación con Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia de Al-Sadd y le deseamos éxito”, señaló el conjunto catarí.

En el mismo comunicado, desde Al-Sadd recalcaron el interés que tenía el exjugador por regresar a España. “Xavi nos informó hace unos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento en concreto, por la etapa crítica por la que atraviesa el club de su ciudad, y lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y nuestra relación continuará”, indicaron.

De esta manera, Xavi Hernández le pone fin a su etapa en Catar, donde llegó al Al-Sadd en calidad de jugador disputando cuatro temporadas, luego, asumió como entrenador desde 2019 consiguiendo siete títulos.

