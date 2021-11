La justificación de Fernando Véjar para la amarilla a Fernando Zampedri vs O’Higgins

Durante este martes, el árbitro Fernando Véjar entregó su informe del duelo entre O’Higgins y Universidad Católica, donde la polémica quedó marcada por su tarjeta amarilla a Fernando Zampedri.

La sanción hubiera pasado desapercibida si no fuera porque, con esa amonestación, el delantero acumuló cinco y no podrá estar el domingo ante Universidad de Chile.

Sin embargo, en los cruzados nadie, ni el propio Fernando Zampedri, entendió la decisión de Fernando Véjar de sancionar al goleador de la UC.

En el texto, el árbitro justificó la amarilla “por la celebración de un gol, gesticulando de forma provocadora hacia la barra local, información entregada por el árbitro asistente“.

El informe de Fernando Véjar será apelado por Universidad Católica

Una vez conocido el texto, esta tarde la directiva cruzada apelará ante el Tribunal de Disciplina, el cual sesionará durante hoy martes, para que le borren la amarilla.

En caso de conseguirlo, el artillero de la UC estará disponible para el clásico universitario del domingo. Ya a minutos de terminado el encuentro, el propio jugador seguía sin entender la sanción.

“El árbitro dice que yo le hice gestos a la barra de O’Higgins cuando es el que hago siempre. Hay fotos que lo prueban. Es una “F” de Fernanda, mi mujer. Nada más que eso y me dice que le hice gestos a la barra”, apuntó el delantero cruzado en diálogo con TNT Sports.

“No se si es un problema contra mi. A veces me equivoco o hablo de mas. Hoy se equivocaron otra vez. Jamás en mi carrera hice un gesto a la barra. Es algo que respeto mucho. Me extraña que me saquen una amarilla por el festejo, es el colmo”, señaló Fernando Zampedri, quien espera recibir este martes buenas noticias por parte del Tribunal de Disciplina.