Fernando Zampedri lamentó la amarilla ante O’Higgins: “Se equivocaron otra vez”

El delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, no ocultó su indignación pese a ser la figura cruzada en la victoria 3-1 sobre O’Higgins.

Todo derivado de la determinación del juez Fernando Véjar de amonestarlo tras celebrar su segundo tanto en El Teniente. El detalle es que, con esa tarjeta amarilla, acumuló cinco y se perderá el clásico universitario del 7 de noviembre.

Una determinación que generó la molestia de Fernando Zampedri. “El árbitro dice que yo le hice gestos a la barra de O’Higgins cuando es el que hago siempre. Hay fotos que lo prueban. Es una “F” de Fernanda, mi mujer. Nada más que eso y me dice que le hice gestos a la barra”, apuntó el delantero cruzado en diálogo con TNT Sports.

“No se si es un problema contra mi. A veces me equivoco o hablo de mas. Hoy se equivocaron otra vez. Jamás en mi carrera hice un gesto a la barra. Es algo que respeto mucho. Me extraña que me saquen una amarilla por el festejo, es el colmo”, señaló el goleador de la UC.

“Pido un poco más de seriedad. Tengo ya dos amarillas de regalo por otros partidos. El humano se equivoca, pero espero q lo asuman”, sentenció Fernando Zampedri, a la espera que le puedan borrar la amarilla y estar en el clásico universitario.

Fernando Zampedri y la evaluación del triunfo sobre O’Higgins

Dejando atrás el conflicto con la terna arbitral, el jugador argentino valoró cómo pudieron aprovechar las fallas de los locales para hacerse de los tres puntos.

“Hizo un gran partido O’Higgins. Se desconcentraron los últimos 15 minutos y lo pagaron caro”, explicó Fernando Zampedri, quien no quiso entrar en polémica por haber sido parte de los contactos estrechos que estuvieron aislados tras el duelo ante Colo Colo.

“Es complicado opinar sobre eso. Hay un club q no lo está pasando bien. La decisión es de la Seremi y de quien maneja el tema. Acatamos órdenes. Estuvimos encerrados 3 días. Son cosas para tomar en serio. Esperamos lo que digan ellos y aceptamos lo que nos bajen de línea”, sentenció el “Toro”, que con su doblete de este domingo en Rancagua completó 19 goles en el Torneo Nacional 2021.