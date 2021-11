¿Quién es Alan Saldivia?: El joven uruguayo que llegó a probarse a Colo Colo

Alan Saldivia, jugador uruguayo de 19 años, arribó a Chile durante la jornada de este lunes 1 de noviembre con un claro objetivo: ser parte del primer equipo de Colo Colo.

El defensor central estará a aprueba en el “Cacique” por un mes y medio y viene proveniente del club Montevideo City Torque, elenco de la Primera División de Uruguay y donde milita el volante chileno Marcelo Allende.

El zaguero charrúa tendrá su oportunidad de demostrar sus condiciones tras la aprobación de Gustavo Quinteros, DT de los albos, quien ve con buenos ojos hacer pruebas con jugadores extranjeros luego del exitoso proceso que también vivió Pablo Solari, quien ahora es figura en Macul.

Alan Saldivia fue parte de la Selección uruguaya en las categorías Sub 15 y Sub 17. Con 19 años, aún no había logrado un puesto fijo en el primer equipo de Montevideo City Torque, pero ahora buscará quedar en Colo Colo para ingresar al plantel de honor de cara a la temporada 2022.

Además, quien ha sido clave para que el defensor conozca más del club albo ha sido Maximiliano Falcón, a quien conoce desde las divisiones menores de la Selección charrúa.

“Estoy muy encantado de la ciudad. Me encantó conocer acá, primera vez que vengo y fue una linda llegada. Mi deseo es ganar lo que está logrando el equipo y seguir ese camino”, señaló Alan Saldivia a ESPN tras su arribo en el Aeropuerto de Santiago.