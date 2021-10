Pablo Solari: “Colo Colo nunca se da por vencido, a principio de temporada nadie apostaba por nosotros”

El extremo de Colo Colo, Pablo Solari, solo era emoción tras el agónico triunfo de el Cacique por 2-1 sobre Universidad Católica, que dejó a los albos cinco puntos por encima de la UC y mucho más cerca de obtener el título del Campeonato Nacional.

En conversación con TNT Sports, comenzó diciendo que “quedan fechas todavía, tenemos que seguir trabajando humildes. Es una victoria importante porque alargamos la ventaja, pero no somos campeones de nada. Hay que ser humildes, quedan rivales y esos nos pueden complicar”.

En esa línea, añadió: “Católica es un equipo como nosotros, que plantea como nosotros, iba a ser duro, lo trabajamos en la semana. Empezamos perdiendo, pero lo pudimos levantar y nos vamos con la victoria en nuestra casa”, añadió.

Tras esa línea, se explayó diciendo que “Colo Colo nunca se da por vencido, a principio de temporada nadie apostaba por nosotros, nos daban por muertos por la temporada pasada, pero nos apoyamos en nosotros, en el que nos quiere, eso nos hizo fuertes y por estamos donde estamos y ganamos la Copa Chile”.

“Mis papás están orgullosos de mí, todo lo que hago es gracias a ellos, estoy donde estoy por ellos. Siempre me inculcaron no darme por vencido. Agradecer a ellos, a toda la gente de Arizona y a toda esta gente de Colo Colo que me hacen sentir querido”, añadió el “Pibe”.

Finalmente, Solari cerró diciendo: “Quiero ser campeón en Colo Colo“.