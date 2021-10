Esteban Valencia tras la derrota ante Curicó: “Todo el esfuerzo durante 70 minutos se nos escapó por detalles”

El técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, conversó con la prensa del club luego que las condiciones de seguridad impidieran el desarrollo de una conferencia de prensa normal tras la invasión de los hinchas a la cancha de El Teniente tras la derrota ante Curicó Unido.

“Fue lamentable. Uno entiende la frustración que tiene la gente. Somos los primeros que estamos un poco sufriendo estas circunstancias de no poder ganar hace muchas fechas y en el cual cada uno de nosotros siempre ha puesto su mayor esfuerzo por poder revertir esa situación”, apuntó el “Huevito”.

“Comprender, entender las recriminaciones que son propias del momento. O sea, no las valoramos porque entendemos que no es algo que esté dentro de lo que uno espera de los hinchas, pero bueno, hay que entenderlo. Afortunadamente no pasó a mayores“, explicó Esteban Valencia ante la reacción de los fanáticos por haber sumado cinco derrotas seguidas luego de lo vivido ante Curicó Unido.

“No es un momento fácil, nosotros lo tenemos que asumir. Hoy más que nunca tenemos que cerrar filas a todo y en eso también nuestra gente es importante para que obviamente el apoyo siga estando, para que nosotros desde su lugar seamos capaces de revertir esta situación”, puntualizó.

Esteban Valencia y el análisis a la caída ante Curicó Unido

En lo netamente deportivo, el ex volante lamentó cómo no pudieron aprovechar el buen nivel desplegado en el primer tiempo. “Creo que el equipo dominó el juego, fue protagonista, pudimos abrir el marcador en un momento importante del partido. De ahí tuvimos un par de desconcentraciones que lamentablemente las terminamos pagando muy caras“, apuntó.

“Todo ese esfuerzo que se hizo durante 70 minutos casi creo que se nos escapa por esos detalles que sabemos que nos han venido penando en los últimos partidos y por supuesto no te hace sumar de a tres”, sostuvo el entrenador azul, que sólo ha podido sumar un punto de los últimos 24 posibles.

Aún así, Esteban Valencia confía en el plantel para revertir la racha el próximo jueves ante Ñublense. “Creo que la actitud y el esfuerzo de los jugadores ha sido tremendamente importante como para poder revertir lo que veníamos viviendo y no nos queda más que seguir insistiendo y seguir en la búsqueda hasta, por supuesto, conseguir un resultado positivo. Nos vamos tranquilos y pensando que el día jueves tenemos una nueva oportunidad para sacar adelante la situación”, cerró.