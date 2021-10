Jaime Valdés ganó un sorprendente seguidor en Instagram: el famoso villano número 101 de “El Juego del Calamar”

El viernes 15 de octubre fue un día especial para Jaime Valdés, y no precisamente porque anotó un gol o tuvo un gran partido en el futbol chileno, sino porque recibió una notificación en su Instagram a las 03:35 de la madrugada que lo dejó boquiabierto.

El famoso actor surcoreano Heo Sung-tae, villano de la serie El Juego del Calamar y que porta el número 101, comenzó a seguir a “Pajarito” en la red social.

Fue tanta la extrañeza del futbolista, que en un principio no creía que fuera verdad, hasta que comprobó que, efectivamente, se trataba del actor de la prestigiosa serie que tanto ha dado que hablar en el mundo.

Pero, ¿cómo fue que Heo Sung-Tae comenzó a seguir a Valdés si no hay ningún vínculo entre ellos? Carlos García, gerente general de @cac1ke-oficial, detalló lo sucedido en conversación con LUN.

“Yo soy noctámbulo, no duermo. Y de la cuenta Cac1ke le hicimos un comentario a una publicación. Le puse bad guy, very good actor. A él le gustó el comentario y le dio like, y después aumentamos a 10 likes de gente de diferentes partes del mundo. Después le hablé por interno, le comenté que la gente se queda con que su personaje es odiado, pero no con que es un gran actor, eres uno de los mejores villanos del último tiempo. Y me respondió otra vez, me dijo que “muchas gracias y a Chile“, reveló.

Tras ello, fue Valdés quien se refirió a lo anecdótico de la situación, aunque descartó que el actor pueda conocer su faceta como futbolista.

“La verdad yo creo que no hay ninguna posibilidad que me conozca. jajajá, fue el posteo de Carlitos, no más. Estoy seguro“, indicó.

Finalmente, García cerró diciendo que “nadie de su fama te sigue porque sí, seguro pinchó el perfil nuestro, que somos cuenta verificada y le gustaron los colores y la ropa de la tienda, no sé. Viene la segunda temporada y el buzo que usan no lleva ninguna marca. Ahí está, sería bonito que los pudiésemos auspiciar con nuestra marca“.