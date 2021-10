Filtran increíble dato de Romelu Lukaku en la previa del duelo de Chelsea por Champions League

Este martes arranca una nueva jornada de la UEFA Champions League, en donde se disputará la tercera fecha de la fase de grupos. En la antesala del duelo que tendrá Chelsea ante Malmo, el delantero del cuadro inglés Romelu Lukaku sorprendió con un increíble dato.

Resulta que el productor de programas de fútbol, Nick Stoll, filtró una información que entrega la UEFA con la lista de idiomas que habla cada jugador para que los medios de todo el mundo sepan a quién pueden entrevistar.

En el listado correspondiente a los futbolistas del Chelsea, lo que llamó la atención fue el dato respecto a los idiomas que habla Romelu Lukaku, los cuales son ocho.

Según el registro que maneja la UEFA, el goleador de Bélgica tiene la capacidad de hablar francés, alemán, inglés, español, portugués, italiano, holandés y flamenco.

Además, Nick Stoll señaló que el delantero de los “Blues” debe manejar el lingala, idioma que es empleado por la gente del Congo, puesto que el jugador es de familia congoleña.

Cabe destacar que Chelsea y Malmo, ambos del Grupo H, se medirán mañana miércoles a las 16:00 horas por la tercera fecha de la fase grupal de Champions League.

UEFA sends through a list of languages that each player speaks so media from around the world know who they can interview.

Lukaku speaks so many languages that they can't even fit it in the box. pic.twitter.com/oT4kBSWSjT

— Nick Stoll (@NickStoll) October 19, 2021