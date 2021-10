Luka Modric se fue en contra del Mundial cada dos años y pidió que se escuche la opinión de los jugadores: “Hacen cosas sin preguntar”

En su gira por Sudamérica, donde ya pasó por Chile, el presidente de la FIFA Gianni Infantino sigue impulsando la propuesta de realizar un Mundial cada dos años. Entre las varias voces del fútbol que han mostrado su negativa ante esta idea, ahora último, se sumó Luka Modric.

El mediocampista del Real Madrid se refirió al tema en la conferencia de prensa del elenco español y afirmó que “para mí, no tiene sentido un Mundial cada dos años. Es especial porque todo el mundo lo espera cada cuatro años, pero a los jugadores no nos preguntan mucho e intentan hacer cosas sin preguntar. Yo, siendo honesto, no veo el Mundial cada dos años”.

Además, el volante croata habló sobre los candidatos al Balón de Oro, galardón que ganó en el 2018, y expresó su deseo para que lo consiga Karim Benzema, su compañero en el cuadro “Merengue”.

“Hay varios candidatos. Karim es uno de ellos y espero que lo gane, porque lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Siempre ha estado en nivel top y por fin ha ganado un título con Francia, que también es importante. Seguro que es uno de los candidatos. Ojalá lo gane”, señaló el mediocampista.

En esta semana de Champions League, Luka Modric adelantó el duelo que tendrá Real Madrid mañana como visita frente al Shakhtar Donetsk. “No tenemos mucho margen para equivocarnos después de la última derrota. Creo que tras el parón de selecciones hemos entrenado bien y estamos preparados para el partido. Estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido”, agregó.