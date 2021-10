Con grandes sorpresas: France Football reveló los jugadores candidatos al Balón de Oro

Durante la jornada de este viernes, la prestigiosa revista France Football publicó el listado de los 30 futbolistas que estarán en la lucha por quedarse con el Balón de Oro.

Los candidatos fueron elegidos tras votaciones de 180 periodistas de todo el mundo. El premio será entregado el próximo 29 de noviembre en el el Teatro Châtelet de París.

Entre los jugadores nominados destacan los máximos astros del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, además de grandes figuras como Neymar, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, entre otros.

Además, hay varios nombres en el listado que dieron la sorpresa, como el volante Pedri de Barcelona, el zaguero Simon Kjaer del AC Milán, el atacante Gerard Moreno del Villarreal, el defensa César Azpilicueta del Chelsea y Nicolò Barella del inter de Milán.

Cabe destacar que la premiación del Balón de Oro no fue realizado el año pasado debido a la crisis sanitaria del covid-19.

Find below all the nominees for the Men’s and Women’s #ballondor, #tropheekopa and #tropheeyachine! ⤵ pic.twitter.com/z27scrYfQn

— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021