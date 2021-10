Aseguran que Yeferson Soteldo fue sacado de la Selección de Venezuela por sus propios compañeros con quienes casi se va a los golpes

El escándalo de Yeferson Soteldo en Venezuela no termina. Pese a que la “Vinotinto” informó que el delantero fue descartado de la Selección por molestias físicas, los periodistas venezolanos afirman que el jugador protagonizó actos de indisciplina en esta triple fecha de Clasificatorias de octubre y por eso no es considerado en el equipo.

Ahora, la polémica fue profundizada por Jesús Aguilera Esteller, influyente y famoso tuitero de Venezuela que suele informar sobre noticias deportivas.

Precisamente, Aguilera Esteller aseguró tener la historia de la indisciplina de Yeferson Soteldo y la reveló en Twitter con todos los detalles.

“A Soteldo lo sacan de la selección porque después del partido contra Brasil se va de fiesta con todo lo que implica una rumba normal de un atleta masculino: licor, Mercedes (barrio nocturno de Caracas), baile. Abandona la concentración y llega al día siguiente, se pierde hasta las comidas”, relató el famoso tuitero.

Cuando el atacante volvió a la concentración, el venezolano mencionó que “al llegar, Soteldo es encarado por dos de los jugadores de más ascendencia en la selección con palabras muy duras. Soteldo tomó una actitud humilde y les expresó que no creyeran los chismes y que él estaba arreglando un problema delicado”.

“Los dos que asumieron el liderazgo se sintieron burlados y le expresaron que iban más de cinco o seis veces que hacía lo mismo en las últimas concentraciones. La discusión se fue calentando y llegó al punto de que casi se fueron a las manos”, detalló.

Aguilera Esteller destacó que al exUniversidad de Chile y Huachipato lo echaron los propios jugadores de la “Vinotinto” luego de que el líder del plantel se señaló al cuerpo técnico que “‘Si ustedes no tienen la valentía de sacarlo, entonces somos nosotros quienes no jugamos y nos vamos’. Yeferson Soteldo fue sacado por sus compañeros jugadores, no por el DT ni la Federación”.

De esta manera, Yeferson Soteldo es una de las principales bajas que tiene Venezuela para medirse con La Roja por las Clasificatorias. Además del ariete, la “Vinotinto” no contará con el zaguero Jhon Chancellor por problemas personales con su club, y el volante Junior Moreno, quien está sancionado por amarillas.