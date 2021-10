Reinaldo Sánchez: “Si Wanderers desciende antes que acabe el torneo, solo pondré juveniles en los partidos”

El presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, habló largo y tendido sobre el complejo presente del elenco caturro -que está muy cerca de descender- la ANFP, e hizo una crítica en cómo se maneja el fútbol chileno.

Al respecto, comenzó diciendo en conversación con LUN que “no hay que ser muy entendido para hablar del mal trabajo que se está haciendo en la promoción de jugadores. Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 años y eso es una barbaridad. Yo jugaba en un equipo senior sub-35 en mi época. Son pocos los que se la juegan por los jóvenes. A mí me criticaron por incentivar eso siendo presidente de la ANFP, pero mire hoy: no tenemos recambio en la selección nacional”.

En esa línea, el directivo agregó: “En un momento crítico, en Wanderers le damos cabida a los jóvenes y le hago un anuncio: si matemáticamente descendemos antes del término del torneo, ahí solo jugaremos con juveniles el resto de los partidos”.

¿Crisis en la ANFP?

-Creo que hay una deficiente administración de los clubes. Mucho representante involucrado. Y no hay una buena forma de llevar adelante las instituciones pese a que hoy tienen más plata que antes. Fíjese usted: yo fui campeón con Santiago Wanderers recibiendo bajos ingresos por concepto de televisión y hoy los clubes de Primera reciben mucho más. Es cosa de gestión.

¿Salida de Marco Medel y Francisco Alarcón del club?

-Las decisiones deben tomarse sea el momento que sea. Alarcón le faltó el respeto al entrenador y eso es inaceptable. Medel entraba a la cancha y trotaba y esos jugadores no sirven. Había que hacerlo.

¿Por qué mantuvo a Emiliano Astorga en la banca si al asumir el cargo pensaba despedirlo?

-Porque tal como me lo recordaron -porque yo de verdad no me acordaba- Astorga hace algunos años tuvo a Wanderers peleando el título y eso lo valoro. Debía tener una oportunidad de demostrarme su capacidad y lo ha hecho en los últimos partidos.

¿Su candidato era Juvenal Olmos?

-Es cierto que pensé en él y que conversamos informalmente como lo hice con otros amigos para actualizarme de algunas cosas. Pensé en Juvenal para que dirigiera Wanderers, pero no alcancé a ofrecérselo. No sé si él hubiese aceptado a revivir la sociedad que formamos en la Selección.

¿Criticas por incentivo al plantel si se salvaba del descenso?

-Me da lo mismo. El incentivo es algo habitual. No soy nuevo en el fútbol. Vengo de vuelta.