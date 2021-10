Reinaldo Sánchez le dio con todo al arbitraje chileno y denunció malas prácticas: “Me ofrecieron cosas incorrectas”

Reinaldo Sánchez, actual presidente de Santiago Wanderers, nuevamente sacó la voz para referirse a ciertas situaciones del fútbol chileno que han estado ocurriendo en el último tiempo, en este caso, el tema del arbitraje.

El mandamás del cuadro “caturro” no se guardó nada y denunció que hay malas prácticas en el referato nacional. “Antes que llegara Javier Castrilli como jefe de los árbitros, una persona me vino a ver a mi casa acá en La Cruz. Me ofreció cosas incorrectas”, reveló Sánchez a El Mercurio de Valparaíso.

“Yo jamás voy a decir quién es, pero desde ese momento quedé muy pensativo sobre ciertas cosas. Capaz por esa misma razón cambiaron todo. Me cuesta asumir que pasan estas cosas en el fútbol. Lo único que puedo decir es que ofrecieron cosas incorrectas, no quiero meterme en honduras”, agregó.

Además, el dirigente criticó el rendimiento de los réferis y comparó el momento del arbitraje cuando él fue el presidente del fútbol chileno en el pasado. “Cuando yo estuve en la ANFP, a los árbitros malos los hacía bajar al Ascenso. Si a los jugadores los castigan, por qué no se puede castigar a los árbitros”, indicó.

En cuanto al videoarbitraje, Reinaldo Sánchez comentó que “me molesta que una persona que está prácticamente sola en el VAR decida que un club baje de división”.

También se refirió al polémico empate de Santiago Wanderers ante Deportes Melipilla, en donde “El Decano” sufrió las expulsiones de dos de sus figuras: Matías Marín y Ronnie Fernández. “Hubo dos jugadores expulsados, un gol anulado, claramente nos perjudica”, sentenció Sánchez.