Nicolás Maturana y su homenaje a los mineros en vital triunfo de Cobreloa: “Día a día luchan por la economía del país”

Con goles de Gustavo Guerreño y Nicolás Maturana, en condición de local Cobreloa venció 2-1 a Magallanes este miércoles en la Primera B y obtuvo tres puntos de oro para salir de la zona de descenso y tomar un respiro en el duro momento que vive el club.

Más allá del importante triunfo del cuadro “loíno”, uno de los momentos más destacados en el compromiso lo protagonizó Maturana, quien tras marcar el segundo gol para su escuadra, sorprendió a todos con su celebración, en la cual corrió por la cancha con un caso minero puesto.

“Es el sombrero del minero, el que representa a esta institución, el que día a día lucha por la economía del país, les mandó un gran saludo y un abrazo”, señaló el volante chileno después del cotejo a TNT Sports.

El exColo Colo y Universidad de Chile aseguró que sabe “que es fuerte lo que viven cuando perdemos nosotros porque es una de sus únicas alegrías, por eso se lo dedico a todos ellos”.

Además, el mediocampista cómo consiguió el casco minero para su festejo. “Soy amigo de la familia Astorga, me han tratado muy bien y me han acompañado en estos difíciles momentos porque no tengo a mi hija acá para estar conmigo. Se los agradezco por todo el cariño que me han dado y por las comidas, porque no me han hecho gastar plata”, concluyó el futbolista entre risas.

La alegría de Nicolás Maturana refleja lo vital y urgente que era para Cobreloa volver a ganar en la Primera B, puesto que siguen en la parte baja de la tabla a un punto de la zona de descenso.