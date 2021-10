Newcastle se convirtió en el club más rico del mundo y sus hinchas reaccionaron con eufórico festejo

Este miércoles 7 de octubre será una fecha histórica para el Newcastle de Inglaterra, puesto que se concretó la venta total del club a un millonario grupo de Arabia Saudita, por lo que el elenco inglés se convirtió en el equipo más rico del mundo.

“Un grupo de inversión liderado por el Fondo de Inversión Pública, y que también incluye a PCP Capital Partners y RB Sports & Media, ha completado la adquisición del 100% de Newcastle United Limited y Newcastle United Football Club Limited de St. James Holdings Limited”, señaló el propio club en sus redes sociales.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021