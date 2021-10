Sierralta tiene nuevo DT: excampeón de la Premier League asume la banca del Watford

Con apenas siete fechas disputadas en la Premier League 2021-2022, el Watford del chileno Francisco Sierralta cambia de nombres en la banca.

El pasado domingo, el club inglés anunció la salida del entrenador español Xisco Muñoz, quien logró meter al equipo a la División de Honor en Inglaterra durante la temporada anterior.

“Estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por el club, como el ascenso obtenido la temporada pasada. ¡Mucha suerte en tus futuros proyectos!”, señaló el Watford mediante sus redes sociales.

Y en la jornada de este lunes, el elenco de Francisco Sierralta confirmó el arribo del nuevo técnico: el italiano Claudio Ranieri.

“El Watford FC se complace en confirmar el nombramiento de Claudio Ranieri como nuevo entrenador en jefe del club, con un contrato de dos años. Ranieri estará acompañado en Watford por los entrenadores asistentes Paolo Benetti y Carlo Cornacchia, así como por el entrenador físico Carlo Spignoli”, afirmó el club.

El estratega italiano asumirá un nuevo desafío como DT tras estar al mando de importantes equipos en el pasado como Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Inter, Roma y la Selección de Grecia, entre otros, pero uno de sus logros más recordados fue el título de la Premier League con el Leicester City en el 2016.

Claudio Ranieri hará su debut en la banca con el Watford de Francisco Sierralta el próximo sábado 16 de octubre ante el Liverpool.

Cabe destacar que el ahora exentrenador del zaguero nacional, Xisco Muñoz, se fue del equipo dejándolo en el puesto 15° en la tabla de posiciones con 7 puntos, a 4 unidades de la zona de descenso.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021