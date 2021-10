Martin Odegaard fue al grano: “En el Real Madrid no es fácil hacer amigos”

Martin Odegaard, actual mediocampista del Arsenal y de la selección noruega, ha hablado sobre su pasado en el Real Madrid en una entrevista concedida para la cadena televisiva de su país ‘TV2’, tras su salida del conjunto blanco.

El volante dejó el pasado mercado veraniego el elenco merengue y puso rumbo al club inglés a cambio de 40 millones de euros.

“Hubo momentos complicados tanto en el primer equipo como en el Castilla. Pero estar cerca de los mejores me hizo más fuerte. Siento que he crecido gracias al Madrid y he aprendido de jugadores como Ramos y Cristiano”, comenzó diciendo sobre su paso por los españoles.

En esa línea, añadió que “cuando estás en el máximo nivel no es tan fácil hacer amigos. Al menos no cuando eres joven y llegas de otro lugar. Yo venía de una cultura de vestuario diferente y no es sencillo integrarse en un vestuario. Fue difícil pero es algo que me ha hecho más fuerte y estoy feliz por haberlo vivido”.

“Me encerré en mí mismo. Aquella cultura de vestuario era diferente a la que estaba acostumbrado”, agregó el futbolista de 22 años.

Finalmente, aseguró que está muy contento con el cambio de equipo. “Diría que hay una gran diferencia. Estoy muy feliz en el Arsenal. Hay un vestuario muy agradable“, cerró.