Preocupación en el fútbol: FIFPRO denuncia sobrecarga de partidos y alerta sobre la salud de los jugadores

El Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPRO) denunció una sobrecarga de partidos en el actual calendario mundial y pidió que se proteja la salud de los propios jugadores, esto luego de entregar datos de un informe publicado en su sitio web.

Para la investigación, se evaluaron aproximadamente 40.000 partidos, en una muestra que abarca 265 futbolistas de 44 ligas del fútbol masculino, entre junio de 2018 y agosto de 2021.

De acuerdo al estudio, la cantidad de partidos consecutivos en el fútbol masculino ha aumentado en los últimos tres años, con jugadores que pasan del 70 al 80 por ciento de su tiempo jugando a un ritmo de dos partidos por semana.

Quienes sufren la mayor carga de trabajo son los seleccionados que defienden a sus países. Según el informe, estos deportistas pasaron de jugar un 61% de tiempo en partidos consecutivos durante las dos temporadas anteriores a hacerlo un 67% en el 2020-2021.

“Es importante observar que la exposición acumulada de partidos constituye un riesgo para la salud del jugador, su rendimiento y la longevidad de su carrera”, advierte FIFPRO.

Sobre este punto, el Sindicato añade que “al igual que la sobrecarga de partidos, distancias excesivas de viaje y menores periodos de descanso (dentro y fuera de temporada) incrementan la sobrecarga que repercute en la salud y el rendimiento de los jugadores”.

“Los viajes internacionales de larga distancia (incluso tras el reciente descenso causado por la pandemia de Covid-19) también ejercen presión sobre la salud y el rendimiento de numerosos jugadores, debido a los cambios repentinos de clima y zonas horarias. Algunos futbolistas han viajado más de 200.000 kilómetros: el equivalente a dar la vuelta al mundo cinco veces, en las últimas tres temporadas”, complementa FIFPRO.

El Secretario General de FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, afirmó que “este informe aporta nueva investigación de por qué necesitamos mecanismos reguladores y de obligado cumplimiento para proteger a los futbolistas”.

“Este es el tipo de soluciones que deben ocupar prioridad en la agenda, siempre que debatamos el desarrollo del calendario de partidos. Ha llegado el momento de dar prioridad a la salud y al rendimiento del jugador”, concluyó Baer-Hoffmann.

