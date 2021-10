Marcelo Salas recalcó la importancia de Bielsa en Chile: “Cuando dicen que no dejó nada, es porque están cag… de la cabeza”

Marcelo Salas recordó sus últimos años como jugador de la Selección chilena con Marcelo Bielsa en la banca y, en este contexto, salió a recalcar la importancia que tuvo el “Loco” en el desarrollo futbolístico de Chile.

“Más allá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar de que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa es que te ordenó en la cancha. Te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo. Cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estás cagado de la cabeza”, afirmó el “Matador” a la revista deportiva Tribuna Andes.

El exgoleador de La Roja comentó que el técnico rosarino “te daba las instrucciones, se daba vuelta y se iba. Te preguntaba si entendías. Te podía explicar una vez más y si no, chao. Se enojaba o cambiaba de ejercicio. Es un adelantado, sobre todo en la parte táctica, que es fundamental”.

“Para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Me dejó mucho, aprendí mucho. Lamentablemente fue al último, quizás si hubiera sido un poco antes nos podríamos haber sacado provecho mutuo. Si llegaba un par de años antes, perfectamente podría haber llegado al Mundial”, aseguró el histórico delantero nacional.

Además, Marcelo Salas recordó cómo fue el momento cuando se enteró que Marcelo Bielsa iba a dirigir a La Roja. “Un día estaba concentrado y me llama Berizzo. Ahí me dice que está en México y que Bielsa tomó la selección chilena. Y me cuenta que Bielsa le dice que viajara de inmediato a Chile, porque quería que Berizzo fuera su ayudante”, relató.

“Ahí me comenta que le pidió que hablara conmigo, que cómo me sentía, que le gustaría que estuviera en el camarín, en las citaciones, que liderara un poco este proceso que se iniciaba. Ahí le dije, ‘Toto, feliz. Me siento bien para ir, pero no sé si llego al Mundial. Si vas a estar tú y Bielsa, vamos’. Y así fue, la primera citación al aeropuerto y luego a Austria”, agregó el exjugador de Universidad de Chile.