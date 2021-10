Joaquín Montecinos tras su llamado a la Selección Chilena: “Fue un momento que no voy a olvidar nunca”

El delantero de Audax Italiano, Joaquín Montecinos, habló con Los Tenores de ADN Deportes respecto a su nominación a la Selección Chilena para la triple fecha clasificatoria de octubre, donde la Roja enfrentará a Perú en Lima y a Paraguay y Venezuela en Santiago.

Al respecto, el ariete audino reveló cómo fue que se enteró de la noticia mientras se encontraba en su hogar.

“La verdad fue un momento que no voy a olvidar nunca. Estaba haciendo unas cosas en el computador y me llamó el gerente del club para darme la noticia. Un momento espectacular, mucha emoción, un sueño que se está haciendo realidad y la verdad es que me lo tomé así. Me quedé sin palabras por unos minutos y he recibido mucho cariño de mi familia, amigos y los hinchas del fútbol. Estoy muy feliz y espero representar de la mejor manera a Chile”, comenzó diciendo.

¿Cómo fue la reacción que tuvo tu padre?

-Mi padre se emocionó mucho junto a mis hermanitos y su señora. Cada llamado fue un momento muy especial y de mucha emoción. En el fútbol a veces uno la pasa muy mal y esta es una oportunidad única en la vida que la quiero aprovechar al máximo. Mi viejo me dijo que era una responsabilidad muy grande, que siga haciendo lo que hago en Audax Italiano, que fuera inteligente, que aprendiera y agarrara esta experiencia de estar con jugadores más grandes y de una trayectoria increíble. El día que me toque debutar espero hacerlo de la mejor forma.

¿Qué le puedes dar a la selección en ofensiva?

-Mucha entrega, mucho sacrificio, ir para adelante, seguir haciendo lo que estoy haciendo en Audax Italiano, ser inteligente, táctico y poder ayudar hacia adelante en los momentos más difíciles del partido y que obviamente nos podamos quedar con los mayores puntos posibles para seguir soñando con el Mundial.

Hay una calidad tremenda en la selección. Que Alexis te de un pase al espacio, al pie, junto con Aránguiz, Isla, Vidal. Todos los jugadores que tiene Chile son de mucha calidad técnica y tengo que ser inteligente para aprovechar los espacios y si la meto adentro, mucho mejor.

¿Qué te dijo Vitamina Sánchez?

-Le agradezco por la confianza que me ha mandado, me ha ayudado mucho y me dijo que fuera un jugador inteligente, táctico, luchados y que están súper orgullosos de esta nominación.

¿Te decepcionó cuando salió la lista y no aparecías?

-Me ilusioné con estar, pero todo es paso a paso y es así como me he tomado mi carrera. Luchando día a día y que las puertas se me van a ir abriendo paso a paso. Lamentable que me toque con la lesión de dos jugadores, pero quiero dar lo mejor de mí y aprovechar cada oportunidad que me toque.

Mi sueño fue siempre estar acá en la Roja y estoy demasiado feliz por estar a un paso de cumplirlo. Siempre quise representar a Chile. Tenía que trabajar para cumplir este sueño y ya cada vez queda menos para eso.

¿Qué te pareció la nueva camiseta de la Roja?

-Está hermosa, imagínate la suerte, justo me convocan y ocuparemos la camiseta nueva. Espero entregarle una alegría a todos los chilenos.

¿Qué número elegirías en la selección?

-Me da lo mismo. Si me hacen jugar con cualquiera, me da igual. Si sería especial la “18” que ocupo en Audax, pero el número me da lo mismo, solo quiero jugar.