Christian Santos se llena de confianza tras su llegada a Colo Colo: “Me han tratado de maravilla y tengo mucha ilusión”

El nuevo delantero de Colo Colo, Christian Santos, se mostró llenó de ilusión con llegar al Cacique, asegurando que tiene muy buenas impresiones del equipo chileno dirigido por Gustavo Quinteros.

Minutos antes de subir al avión para viajar a nuestro país, el ariete venezolano señaló que “me hablaron muy bien del país. Estoy contento de llegar y conocer a todos“, lanzó.

Además, sueña con hacer historia junto al Cacique: “Llego al club más grande del país. Tengo mucha ilusión de hacer las cosas bien y aportar mi granito de arena“.

Finalmente, el ariete aseguró que ya tenido conversaciones con el estratego albo: “He hablado con él y con la directiva. Me trataron de maravilla, me plantearon el proyecto y estoy muy ilusionado“.